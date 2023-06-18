Nusaybin'de Jandarma Ekipleri Geç Kalan Adayları Sınava Yetiştirdi

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ikinci oturumuna geç kalan adayları, okula jandarma ekipleri ulaştırdı.

Nusaybin ilçesinde Necip Ali Nizamettinoğlu Anadolu Lisesi ile Gazi Anadolu Lisesi'nde YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) için geç kalan adaylar, yetkililerden yardım istedi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, adayları sınava gireceği okula yetiştirdi. Adaylar da jandarma ekiplerine teşekkür etti.