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Mardin'de Kırtasiye Denetimleri Sıkılaştı

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Mardin İl Ticaret Müdürlüğü, yeni eğitim yılı öncesi 10 ilçe ve merkezde kırtasiyeleri denetledi. Etiket ve fiyat kontrolleri yapıldı; işletmelere mevzuat ve tüketici hakları hakkında bilgilendirme yapıldı. Olumsuzlukla karşılaşılmadı.

Mardin İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi kent genelindeki kırtasiyelerde denetim gerçekleştirdi. 10 ilçe ve merkezde sürdürülen denetimlerde ürünlerin etiket ve fiyat bilgileri kontrol edilirken, ekipler işletmeleri mevzuat konusunda da bilgilendirdi.

Ekipler, işletme sahiplerine de etiket düzenlemeleri ve tüketicinin doğru bilgilendirilmesi konusunda uyarılarda bulundu. Ticaret İl Müdürlüğü Müdür Vekili Behiye Çekirdekci Gedik, denetimlerin Bakanlığın talimatı doğrultusunda okul öncesi dönemde sıklaştığını belirterek, "Bakanımızın talimatı üzerine kırtasiye denetimlerimize okul öncesi okullar açılmadan bir ağırlık vermiş durumdayız. Günlük rutin denetimlerimiz zaten devam etmekteydi" dedi.

Rutin denetimlerde şu ana kadar herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadıklarını ifade eden Gedik, "Bu rutin denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlamadık. Onları sürekli olarak, düzenli olarak Bakanlığa tablo halinde gönderiyoruz" diye konuştu.

Bugün gerçekleştirilen denetimlerde de herhangi bir olumsuzluğa rastlamadıklarını belirten Gedik, "Hem kontrol amaçlı hem de onları etiket konusunda bilgilendirme amaçlı denetimlerimiz sürmektedir. Ekiplerimiz 10 ilçe ve merkezde düzenli olarak sahada denetimlerimizi sürdürmekteyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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