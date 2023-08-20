Manuş Baba Aladağ Doğa Şenliği'nde Sahne Aldı
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Aladağ Belediyesi tarafından düzenlenen Aladağ Doğa Şenliği'nde şarkıcı Manuş Baba, hareketli şarkılarıyla dinleyicileri coşturdu. Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, Aladağ'ı turizm cazibe merkezi haline getirmek istediklerini belirtti ve Manuş Baba'ya teşekkür etti.
Adana'nın Aladağ ilçesinde "Aladağ Doğa Şenliği" kapsamında şarkıcı Manuş Baba sahne aldı.
Manuş Baba, Aladağ Belediyesi tarafından Aladağ Stadyumu'nda düzenlenen şenlikte verdiği konserde, hareketli şarkılarıyla dinleyiciyi coşturdu.
Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, buradaki konuşmasında, yaptıkları projelerle Aladağ'ı bir turizm cazibe merkezi haline getirmek istediklerini söyledi.
Akgedik, Manuş Baba'ya teşekkür ederek, çiçek verdi.
Kaynak: AA / Mücahit Aydın - Eğitim