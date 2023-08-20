Manuş Baba Aladağ Doğa Şenliği'nde Sahne Aldı

Aladağ Belediyesi tarafından düzenlenen Aladağ Doğa Şenliği'nde şarkıcı Manuş Baba, hareketli şarkılarıyla dinleyicileri coşturdu. Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, Aladağ'ı turizm cazibe merkezi haline getirmek istediklerini belirtti ve Manuş Baba'ya teşekkür etti.