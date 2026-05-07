"TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" göz doldurdu

Kula ilçesinde düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı, öğrencilerin hazırladığı çeşitli projelerle yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Kaymakam Talha Altuntaş, bilim fuarının önemine vurgu yaptı.

Manisa'nın Kula ilçesinde, Kula Bekir Sacide Filiz Keleşoğlu Bilim ve Sanat Merkezi tarafından hazırlanan "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" düzenlenen programla açıldı.

Öğrenci ve öğretmenlerin hazırladığı birbirinden farklı ve dikkat çekici projelerin yer aldığı bilim fuarı, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Açılış kurdelesi Kaymakam Talha Altuntaş ve protokol üyeleri tarafından kesilirken, fuarda sergilenen projeler katılımcılardan tam not aldı. Fuarda görev alan danışman öğretmenler ve öğrenciler, hazırladıkları projelerin amacı, geliştirilme süreci ve çalışma yöntemleri hakkında davetlilere bilgi verdi. Stantlardaki projeleri inceleyen Kaymakam Talha Altuntaş, öğrencilerle yakından ilgilenip çalışmalar hakkında detaylı bilgiler aldı.

Bilimsel çalışmaların öğrencilerin gelişimindeki önemine dikkat çeken Kaymakam Talha Altuntaş, "Burada birbirinden kıymetli projeler hazırlayan öğrencilerimizi ve onlara rehberlik eden öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Gençlerimizin bilime yönelmesi, araştıran ve üreten bireyler olarak yetişmesi bizler için son derece önemli. Bu tür organizasyonlar çocuklarımızın özgüvenine, bilgi birikimine ve geleceğe bakışına büyük katkı sağlıyor." dedi.

Düzenlenen programa Kaymakam Talha Altuntaş'ın yanı sıra İlçe Emniyet Müdürü Secaattin Aktay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Taşçı, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Ahmet Varol ve İsa Dilek, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
