Vali Özkan'dan yeni hekimlere dikkat çeken mesajlar

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde genç doktorların heyecanına ortak olan Manisa Valisi Vahdettin Özkan, hekimliğin yalnızca bir meslek değil, insan hayatına dokunan büyük bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak mezunlara önemli tavsiyelerde bulundu.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, düzenlenen mezuniyet töreninde kep atarak doktorluk mesleğine ilk adımlarını attı. Törene katılan Manisa Valisi Vahdettin Özkan, genç hekimlere seslenerek bilgi, etik ve insan odaklı hizmet anlayışının önemine dikkat çekti.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde, yoğun ve zorlu eğitim süreçlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler mezuniyet sevinci yaşadı. Duygu dolu anların yaşandığı törende öğrenciler ve aileleri büyük gurur yaşarken, akademisyenler de öğrencilerinin mutluluğuna ortak oldu.

Törene Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Vali Özkan, mezun olan öğrencileri tebrik ederek, onların yetişmesinde emeği geçen akademisyenlere ve ailelerine teşekkür etti. Hekimliğin sadece bir meslek değil, insan hayatına doğrudan dokunan büyük bir sorumluluk olduğunu belirten Özkan, "Yıllar süren emeğin ve fedakarlığın ardından üstlendiğiniz bu önemli görevi bilgi, meslek etiği ve insan odaklı bir anlayışla yerine getireceksiniz. Her birinizi yürekten kutluyor, başarılarla dolu bir meslek hayatı diliyorum" dedi.

Türk sağlık sisteminin nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Özkan, genç hekimlerin bilgi, beceri, etik değerler, empati ve iletişim kabiliyetleriyle ülkenin dört bir yanında önemli görevler üstleneceğini ifade etti.

Tıp eğitiminin zorlu ancak son derece değerli bir süreç olduğuna dikkat çeken Özkan, hekimlerin sadece tedavi süreçlerinde değil, koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinde de kritik rol oynadığını söyledi. Sağlık hizmetlerinde risk yönetiminin önemine değinen Özkan, risklerin önceden belirlenip önlenmesinin müdahaleden daha önemli olduğunu kaydetti.

Teknolojinin sağlık alanındaki önemine de değinen Özkan, genç hekimlerin bilgi teknolojilerinin sunduğu imkanlardan yararlanarak sürekli kendilerini geliştirmeleri gerektiğini belirtti. Kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun sağlık hizmetlerinin etkin sunumunda önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Özkan, sağlık alanındaki gelişimin sürekli devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin son yıllarda sağlık alanında önemli yatırımlar gerçekleştirdiğini belirten Özkan, genç hekimlerin bu güçlü altyapıyı daha ileriye taşıyacak önemli aktörler olacağını ifade etti.

Gençlerin bilgiye erişim konusunda büyük avantajlara sahip olduğunu belirten Özkan, dijital çağın sunduğu fırsatların yanı sıra çeşitli riskleri de beraberinde getirdiğini söyledi. Özellikle bağımlılık yapıcı maddeler ve gençleri tehdit eden zararlı alışkanlıklarla mücadelede hekimlere önemli görevler düştüğünü vurgulayan Özkan, toplumun tüm kesimlerinin çocukların ve gençlerin korunmasında ortak sorumluluk taşıdığını dile getirdi.

Konuşmasının sonunda tıp fakültesi öğrencilerinin ülkenin en başarılı gençleri arasında yer aldığını ifade eden Özkan, genç hekimlerin Türkiye'nin dört bir yanında özveriyle görev yapacağına inandığını belirterek mezunları tebrik etti.

Konuşmaların ardından mezun öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi. Tören, genç hekimlerin kep atmasıyla sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı