Maltepe Belediyesi Cumhuriyet Eğitim Merkezi'nde YKS Başarısı

Maltepe Belediyesi Cumhuriyet Eğitim Merkezi'nde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrenciler, üniversite hayallerini gerçekleştirdi. Merkezde öğrenciler yüzde 87'lik başarı oranına ulaştı. Kursa devam eden öğrenciler, farklı bilim dallarında meslek seçimleri yaptılar. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, öğrencilerin başarılarından gurur duyduklarını belirtti ve gençlere destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Maltepe Belediyesinin düzenlediği kurslarla Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrenciler yüzde 87 başarı oranıyla hayallerini gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Eğitim Merkezi'nde YKS'ye hazırlanan öğrenciler, yüzde 87'lik başarı oranına ulaştı.

Merkezde sınava hazırlanan öğrencilerden bazıları Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Ege Üniversitesi'ni kazanarak mühendislik, hekimlik, siyasal bilimler ve kamu yönetimi başta olmak üzere farklı bilim dallarında meslek seçimleri yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilçedeki öğrencilerin üniversite sınavlarına hazırlanmaları için uzman eğitim kadrosuyla sene boyunca eğitim, sınav ve rehberlik hizmeti sunduklarını belirtti.

Kılıç, sınav sonuçlarının açıklanmasıyla öğrencilerin başarılarıyla gurur duyduklarını kaydederek, "Bu başarıda büyük gayretleri olan öğretmenlerimize, velilerimize de gösterdikleri özveri için teşekkür ediyorum. Gençlerimize destek olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu yıl 228 mezun ve 12. sınıf öğrencinin hazırlıklara başladığı merkezde, sınav dönemine kadar sosyal aktiviteler, mesleki tanıtım günleri ve sınav stres yönetimi içerikleriyle gençler desteklenecek.