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Malatya'da TYT sorunsuz tamamlandı

Malatya'da TYT sorunsuz tamamlandı
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YKS'nin ilk oturumu TYT, Malatya'da 33 bin 958 adayın katılımıyla sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildi. Öğrenciler sınav sonrası soruları değerlendirdi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi ( Tyt ), Malatya'da sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Kent genelinde 33 bin 958 adayın katıldığı sınavın ardından öğrenciler, sorulara ilişkin farklı değerlendirmelerde bulundu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026-YKS'nin ilk oturumu olan Tyt, saat 10.15'te başladı. Malatya genelinde 103 binada gerçekleştirilen sınava 33 bin 958 aday katıldı. Üniversite hayali kuran adaylar, 165 dakika boyunca başarılı olabilmek için ter döktü. Sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine gelen adayların yakınları ise okul çevrelerinde heyecanlı bekleyişini sürdürdü. Veliler sınav süresince çocukları için dua ederken, okul önlerinde yoğunluk oluştu.

Sınavın ardından okuldan çıkan adaylardan bazıları soruların beklediklerinden daha kolay olduğunu ifade ederken, bazıları ise özellikle bazı konu başlıklarında zorlandıklarını söyledi. Kent genelinde TYT oturumu herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan tamamlandı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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