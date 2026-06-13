Malatya'da Liselere Geçiş Sınavı başladı

MALATYA'da 8'inci sınıfı tamamlayan 11 bin 342 öğrenci için Liselere Geçiş Sınavı (LGS)'nın ilk oturumu başladı.

Tüm Türkiye'de sabah 09.30'da başlayan sınav Malatya'da da 42 okulda başladı. 615 sınav salonunda başlayan sınav için 1371 öğretmen görevlendirildi. 75 dakikada 50 soru için ter dökmeye başladı. Sınav süresince okul çevrelerinde kolluk kuvvetleri güvenlik önlemleri alırken, aileler ise heyecanlı bekleyişlerini dualar ederek sürdürdü. Sınavların yapıldığı okullara yakın bölgelerde yapılan inşaat çalışmaları ise sınav süresince tebligat verilerek durduruldu.

Sınavın ikinci oturumu 11.30'da başlayacak.

Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı