Malatya'da Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi. Yazıhan Kaymakamlığı koordinesinde gerçekleştirilen etkinliğe kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüş, Atatürk Büstü'ne çiçek sunulmasıyla sona erdi.

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı.

Yazıhan Kaymakamlığı koordinesinde Yazıhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Yazıhan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Yazıhan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa kurum amirleri, öğretmen ve öğrencilerle vatandaşlar katıldı.

İlçe belediye binası önünde başlayan yürüyüş, Hükümet Konağı'nda bulunan Atatürk Büstü'ne çiçek sunulmasıyla sona erdi. ???????

Program Yazıhan Çok Programlı Lisesinde Cumhuriyetin 100. yılı münasebetiyle aşure etkinliğiyle sona erdi.

Yürüyüşe, Kaymakam Vekili Rabia Yurdakul, Belediye Başkan Vekili Ata Murat Orhan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Zülküf Kılıçoğlu, İlçe Emniyet Amiri Sabri Sular, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadun Kılınç, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.