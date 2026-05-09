Haberler

Vanlı eğitimciden şampiyonluklarla dolu 20 yıllık veda

Vanlı eğitimciden şampiyonluklarla dolu 20 yıllık veda
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van Fevzi Geyik Ortaokulu'nda 20 yıl boyunca spor alanında önemli başarılar elde eden Mahmut Kipici, tayin döneminde elde edilen il ve bölge şampiyonluklarıyla gururlu bir şekilde okuluna veda etti. Kipici, öğrencilerin sporun önemini ve gelişim üzerindeki etkilerini vurguladı.

Van Fevzi Geyik Ortaokulu'nda yaklaşık 20 yıldır görev yapan ve çok sayıda sporcu yetiştiren müdür yardımcısı Mahmut Kipici, tayin dönemi öncesinde elde edilen il ve bölge şampiyonluklarıyla okuluna gururla veda ediyor.

Van Fevzi Geyik Ortaokulu'nda 2007 yılından bu yana görev yapan ve spordan sorumlu müdür yardımcılığı görevini yürüten Mahmut Kipici, tayin dönemine girdi. Yaklaşık 20 yıllık görev süresi boyunca yüzlerce öğrenciyi spora kazandıran ve okulun ismini spor camiasında markalaştıran Kipici, veda yılında da geleneği bozmadı. Kipici rehberliğinde hazırlanan öğrenciler, katıldıkları son müsabakalarda il ve bölge birincilikleri elde ederek Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

"Sporun acısı geçicidir, gurur kalıcıdır"

Veda sürecine ilişkin konuşan Kipici, sporun öğrenci gelişimindeki önemli etkileri olduğunu belirtti. Sporun acısının geçici olduğunu ve gurur kalıcı olduğunu ifade eden Kirpici, "20 yıldır bu okulda disiplin sorunlarını en aza indirmek için öğrencilerimizin sporla uğraşmalarını sağladık. Vücut güçlendiğinde beynin de özgürleşeceğini düşünüyorum. Bu başarıların en büyük kaynağı iyi bir ekiple çalışmaktan geçiyor. Okulumuzda tam bir aile ortamı var" dedi.

2025-2026 eğitim öğretim yılında başarısını zirveye taşıyan okul; futsal, kriket, ragbi, judo ve jimnastik başta olmak üzere toplam 8 spor dalında kenti Bölge ve Türkiye finallerinde temsil etme hakkı kazandı. 20 yıllık mesaisini şampiyonluk kupalarıyla noktalayan Kipici, okul müdürü Veysel Aslan, müdür yardımcısı Zafer Koç ve öğretmen arkadaşlarına teşekkür ederek, "Başta Van Valimiz Ozan Balcı'ya, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerimize desteklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Tüm mesai arkadaşlarıma, velilerimize ve öğrencilerime teşekkür ederim, iyi ki varsınız" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı

TÜİK Başkanı görevden alındı
Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu

Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! 33 yaşında genel müdür oldu
Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a telefon! Tek cümle söyledi

Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a kritik telefon! Tek cümle söyledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ev eşyası taşırken polis çevirdi, hayatı altüst oldu: Böbreklerimi de satsam ödeyemem

Ev eşyası taşırken polis çevirdi, hayatı altüst oldu
Kerem Fener'e gidince neler olmuş neler: Döveceğim idmana getirmeyin

Neler olmuş neler: Döveceğim idmana getirmeyin
Ali Mahir Başarır'dan Burcu Köksal çağrısı: Onu bu sokaklarda yürütmeyin

CHP'li Başarır'dan AK Parti'ye geçecek başkan için skandal çağrı!
Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi! Tepkiler çığ gibi

Hantavirüslü gemiden inip düğüne giden Ruhi Çenet'e tepkiler çığ gibi
Ev eşyası taşırken polis çevirdi, hayatı altüst oldu: Böbreklerimi de satsam ödeyemem

Ev eşyası taşırken polis çevirdi, hayatı altüst oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası ve SPK’ya üst düzey atamalar

Erdoğan’dan ekonomi yönetimine atamalar! TCMB ve SPK'da değişim
Bir dönemin efsanesi Gülşen Bubikoğlu'nun son hali

Son halini merak edenler için fotoğraf paylaştı