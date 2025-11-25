Haberler

Maddi durumu olmayan öğrencisini ve hediyesini paylaşan öğretmene büyük tepki var

Maddi durumu olmayan öğrencisini ve hediyesini paylaşan öğretmene büyük tepki var
Bir öğretmenin, maddi durumu yetersiz görünen öğrencisinin yüzünü açık şekilde paylaşarak Öğretmenler Günü'nde hediye edilen tereyağını göstermesi sosyal medyada büyük tepki çekti. Kullanıcılar, hem çocuk mahremiyetinin ihlal edildiğini hem de hediye kültürünün suistimal edildiğini belirterek paylaşıma sert yorumlar yaptı.

  • Bir öğretmen, maddi durumu yerinde olmadığı anlaşılan bir öğrencinin yüzünü açık şekilde görüntüleyip hediye olarak verdiği tereyağını sosyal medyada paylaştı.
  • Paylaşım, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve kullanıcılar tarafından eleştirildi.
  • Kullanıcılar, çocukların bu şekilde sosyal medyada paylaşılmasına ve hediye olaylarının yasaklanması gerektiğini ifade etti.

Öğretmenler Günü kapsamında yapılan bir sosyal medya paylaşımı, kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Bir öğretmenin, maddi durumu yerinde olmadığı anlaşılan küçük bir öğrenciyi yüzü açık şekilde görüntüleyip hediye olarak verdiği tereyağını paylaşması etik tartışmaları beraberinde getirdi.

O GÖRÜNTÜ GÜNDEM OLDU

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar hem paylaşıma hem de çocukların bu şekilde gösterilmesine tepki gösterdi. Paylaşımın altına çok sayıda eleştirel yorum yapıldı.

Kullanıcıların yorumlarından bazıları şöyle:

  • Bence bu hediye olayları yasaklansın.
  • Şu öğretmenler günü hediye salgını kesinlikle yasaklanmalı.
  • Ne öğretmenlik ne annelik ne babalık kutsaldır; kutsal olan masumun yüzündeki tedirgin bakıştır.
  • Benim çocuğumu benden izinsiz paylaşsa dava ederdim.
  • Hediye olayı iyice ranta döndü.
  • Hiçbir çocuk bu şekilde sosyal medyaya malzeme edilmemeli.
Kaynak: Haberler.com / Eğitim
Yorumlar (30)

Haber YorumlarıErsin:

hediyenin ne olduğu önemli değil önemli olan seni düşünmesi o yavrumuzu rencide etmeye hakkın yok

Yorum Beğen439
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBuba Nasler:

Karekter herkwzee yok yazil hocam Sana. Sen onu bile hakbetmiyon

Yorum Beğen265
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıadem aka:

hak etmediğin bir hediye almışsın. sana hediye verilmemeliydi.

Yorum Beğen250
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBarbaros:

BU İŞTE ÖĞRETMENDE SUÇ ARAMAK NE KADAR YANLIŞ İSE, ÜLKEYİ YÖNETENLERİ MASUM GÖSTERMEK O KADAR YANLIŞTIR. ÜLKE HAKKANİYETLE YÖNETİLSE ADİL GELİR DAĞITIMI OLSA BU İŞLER HABER BİLE OLMAZ. BU ÜLKE EVLATLARI BİRİLERİNİ DUYURAMADI GİTTİ.

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme170
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet D:

Her boku devlete atmak için her haberin altına böyle salak yorum yapan arkadaşım git çalış para kazan hayat standartını kendin yükselt

yanıt102
yanıt34
Haber YorumlarıBarbaros:

MEHMET D. LAFI YANLIŞ YERDEN ANLAMIŞSIN. SEN EVVELA SOSYAL DEVLET NE DEMEK ONU ÖĞREN, AĞZI OLAN KONUŞUYOR MİSALİ DAVRANMIŞSIN.

yanıt30
yanıt50
Haber YorumlarıAykut ÇELİK:

Memo sen ilk önce Devletle hükümeti ayırmasın öğren

yanıt31
yanıt13
Haber YorumlarıVATAN SEVER:

barbaros kardeşim öğretmenmisiniz

yanıt4
yanıt3
Tüm 30 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
