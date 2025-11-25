Maddi durumu olmayan öğrencisini ve hediyesini paylaşan öğretmene büyük tepki var
Bir öğretmenin, maddi durumu yetersiz görünen öğrencisinin yüzünü açık şekilde paylaşarak Öğretmenler Günü'nde hediye edilen tereyağını göstermesi sosyal medyada büyük tepki çekti. Kullanıcılar, hem çocuk mahremiyetinin ihlal edildiğini hem de hediye kültürünün suistimal edildiğini belirterek paylaşıma sert yorumlar yaptı.
- Bir öğretmen, maddi durumu yerinde olmadığı anlaşılan bir öğrencinin yüzünü açık şekilde görüntüleyip hediye olarak verdiği tereyağını sosyal medyada paylaştı.
- Paylaşım, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve kullanıcılar tarafından eleştirildi.
- Kullanıcılar, çocukların bu şekilde sosyal medyada paylaşılmasına ve hediye olaylarının yasaklanması gerektiğini ifade etti.
Öğretmenler Günü kapsamında yapılan bir sosyal medya paylaşımı, kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Bir öğretmenin, maddi durumu yerinde olmadığı anlaşılan küçük bir öğrenciyi yüzü açık şekilde görüntüleyip hediye olarak verdiği tereyağını paylaşması etik tartışmaları beraberinde getirdi.
O GÖRÜNTÜ GÜNDEM OLDU
Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar hem paylaşıma hem de çocukların bu şekilde gösterilmesine tepki gösterdi. Paylaşımın altına çok sayıda eleştirel yorum yapıldı.
Kullanıcıların yorumlarından bazıları şöyle:
- Bence bu hediye olayları yasaklansın.
- Şu öğretmenler günü hediye salgını kesinlikle yasaklanmalı.
- Ne öğretmenlik ne annelik ne babalık kutsaldır; kutsal olan masumun yüzündeki tedirgin bakıştır.
- Benim çocuğumu benden izinsiz paylaşsa dava ederdim.
- Hediye olayı iyice ranta döndü.
- Hiçbir çocuk bu şekilde sosyal medyaya malzeme edilmemeli.