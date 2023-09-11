Lüleburgaz Belediye Başkanı İlköğretim Haftası etkinliklerine katıldı

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen İlköğretim Haftası açılış programı ve etkinliklerine katıldı. Gerenli, çocukların heyecanına ortak oldu ve başarılı bir eğitim öğretim yılı diledi.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen İlköğretim Haftası açılış programı ve etkinliklerine katıldı.

Sabah tören alanında Atatürk Anıtı'na çelenk sunma ile başlayan etkinlikler, Bahçelievler İlkokulu'nda düzenlenen programla devam etti. Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem'e çiçek verdi.

Bahçelievler İlkokulu'nda düzenlenen programda çocukların heyecanına ortak olan Gerenli, tüm öğretmen ve öğrencilere başarılı bir eğitim öğretim yılı diledi.

Gerenli, "Geleceğimizin güvencesi çocuklarımızın eğitim ve öğretimlerine kaldıkları yerden devam etme zamanı geldi. Tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimizin İlköğretim Haftası ile 2023-2024 eğitim ve öğretim yılını kutluyorum" dedi.

MİNİ MİNİ BİRLER'DEN GÖSTERİ

Bahçelievler İlkokulu'ndaki programda daha sonra protokol üyeleri, eğitim-öğretime yeni başlayan birinci sınıf öğrencileri ziyaret edip, sohbet ettiler.

Öğrencilerin gerçekleştirdiği halk oyunları ve çeşitli dans gösterilerinde ise heyecanları yüzlerinden okundu.