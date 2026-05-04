Haberler

Litvanyalı öğretmenler Dikili'de Türk eğitim sistemini inceledi

Litvanyalı öğretmenler Dikili'de Türk eğitim sistemini inceledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erasmus+ programı kapsamında Türkiye'ye gelen Litvanyalı öğretmenler, Dikili Ali Çetinkaya İlkokulu'nda bir hafta süren işbaşı gözlem ve deneyim paylaşımı faaliyetlerine katıldı.

Erasmus+ programı kapsamında Türkiye'ye gelen Litvanyalı öğretmenler, Dikili Ali Çetinkaya İlkokulu'nda bir hafta süren işbaşı gözlem ve deneyim paylaşımı faaliyetlerine katıldı.

Program çerçevesinde misafir eğitimciler, sınıf içi uygulamaları, öğretim tekniklerini ve eğitim ortamlarını yerinde inceleme fırsatı buldu. Karşılıklı bilgi alışverişinin sağlandığı süreçte, farklı eğitim sistemleri üzerine değerlendirmeler yapılarak iki ülke arasındaki kültürel etkileşime katkı sağlandı. Uzmanlar tarafından eğitimde kaliteyi artıran önemli araçlar arasında gösterilen değişim programları sayesinde, öğretmenlerin farklı ülkelerdeki uygulamaları gözlemleyerek yerel sistemlere uyarlama imkanı yakaladığı ifade edildi. İşbaşı gözlem faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından Litvanyalı heyet tarafından okul yönetimi ve öğretmenlerine gönderilen mesajda, gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür edildi. Mesajın içeriğinde, eğitim alanında gerçekleştirilen uluslararası ortak çalışmaların ve öğretmenler arası dayanışmanın sürdürülebilir eğitim süreçleri için taşıdığı öneme dikkat çekilerek, Dikili'de hayata geçirilen bu faaliyetin akademik ve kültürel gelişime katkı sunan örnek bir çalışma olduğu vurgulandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran 'Savaş gemisi vuruldu' dedi, ABD yalanladı

İran "Savaş gemisi vuruldu" dedi, ABD'den jet yanıt geldi
Türk futbolunu karıştıran görüntü! 9 gollü maça şike soruşturması

Türk futbolunu karıştıran görüntü! 9 gollü maça şike soruşturması
4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti! 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda

Tatil facia ile bitti! 2 çocuk öldü, anne-baba yoğun bakımda
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar

Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar
Hürmüz'den gelen haberler piyasaları sarstı: Altında sert düşüş

Hürmüz'den gelen haberler piyasaları sarstı: Altında sert düşüş
Ayyüce Türkeş, kokoreç yemeye çakarlı konvoyuyla gitti

Milletin vekiline bakın! Çakarlı araçla kokoreç yemeye gidiyor
Mustafa Varank: Bana göre CHP'nin adayı Özgür Özel

"CHP'nin adayı o" diyerek isim verdi
Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar

Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar
Emniyet müdürü kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Görev yaptığı kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Arıların saldırdığı sürüde telef olan hayvan sayısı sanılandan daha fazlaymış

Arıların saldırdığı sürüde telef olan hayvan sayısı inanılmaz