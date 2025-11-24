Lise Öğrencileri GastroAntalya'da 50 Ülkeden Şeflerle Yarıştı

Antalya, 50 farklı ülkeden şeflerin katılımıyla gerçekleşen Gastro Antalya etkinliğine ev sahipliği yaptı. Toplamda 856 şefin çeşitli kategorilerde yer aldığı organizasyonda; gastronomi öğrencileri, usta şefler ve uluslararası takımlardan oluşan bin 292 yarışmacı jüri karşısına çıktı. Lise öğrencileri, hazırladıkları tabakları jüri üyelerine sunarak hem profesyonel deneyim kazandı hem de sektörün önde gelen isimleriyle tanışma fırsatı buldu.

Gastro Antalya Başkanı Yüreğir: Sektörün Nitelikli Personele İhtiyacı Var

Gastro Antalya Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Yüreğir, etkinliğin sadece bir yarışma değil, aynı zamanda bir istihdam köprüsü olduğunu vurguladı. Antalya'da 600'ü aşkın beş yıldızlı otel bulunduğunu ve sektörün sürekli nitelikli personele ihtiyaç duyduğunu belirten Yüreğir, şunları söyledi:

"Kırmızı et, balık, pastacılık ve ekmekçilik gibi mutfağın her alanında yarışmalar düzenliyoruz. Burada 280'in üzerinde yabancı şef ve 600'e yakın jüri üyesi bulunuyor. Öğrenciler tabaklarını sunduğunda, şefler onların yeteneklerini doğrudan gözlemleyerek staj veya iş imkanı sağlayabiliyor."

Yüreğir ayrıca yarışma kurallarına değinerek, jüri üyelerinin yarışma esnasında müdahale etmediğini, puanlama sonrasında ise "usta öğretici" kimliğiyle gençlere eleştirilerini ve tavsiyelerini ilettiklerini belirtti.