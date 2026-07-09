Yarın açıklaması beklenen Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) sınavıyla ilgili konuşan Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, "Lgs şampiyonlarımızı bol bol göreceksiniz, sizlere aktaracağız inşallah" dedi.

Sünnetci, Afyonkarahisar Zafer Meydanı'nda basın açıklaması yaparak Liselere Giriş Sınavı'na giren öğrencilere verilecek rehberlik hizmetini duyurdu. Açılışta konuşan Sünnetci, "7 bin öğrencimiz, 8 yılın emeğin de, sonucunda belli puanlar elde edecek. Biz, derece yapan çocuklarımızda ya da farklı alanlarda mesleğe yönlenmek isteyen öğrencilerimiz için Afyon merkezde, LGS tercih danışmanlığı irtibat büroları açtık. Her çocuğumuz, her ailemiz nereden destek alabileceğine ulaşsın. Şu an merkezde 99 tane LGS tercih danışmanlığı büromuzu açtık. Bu şu anlama geliyor; mevcut merkezde ikamet eden, merkeze bağlı beldelerden ve köylerde ikamet eden çocuklarımız kendisine en yakın ortaokula gittiğinde bu hizmetten yararlanabilecek. 217 rehber öğretmenimizi görevlendirdik. 99 irtibat büromuzun birinde başvurduklarında, yarın elde ettikleri puan neticesinde çocuklarımıza yönlendireceğiz. Hatta güzel de bir mottomuz oldu: 'Doğru tercih, güçlü gelecek.' Öğretmenlerimize güvensinler. Çocuklarımızın hizmeti için buradayız. Bizim velilerimizden ve ailelerimizden beklentimiz şu sonuçlar açıklandığında bu 3 günü çok iyi değerlendirsinler. Bu bürolarımıza gelsinler, rehber öğretmenlerimizle görüşme sağlasınlar, çocuğumuza doğru bir yönlendirmeyle istediği mesleğe, istediği okula rehber öğretmenlerimiz yönlendirecek kendilerini.

İnşallah LGS şampiyonlarımızı bol bol göreceksiniz, sizlere aktaracağız. Yarın aynı zamanda burslulukta yine tam 500 puan alarak Türkiye birincisi olan öğrencilerimiz olacak" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı