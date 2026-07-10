Haberler

LGS sonuçları açıklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 13 Haziran'da yapılan LGS merkezi sınav sonuçları erişime açıldı. Sınava 994 bin 358 aday katıldı, 452 öğrenci 500 tam puan aldı. Tercihler 13-27 Temmuz arasında yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca 13 Haziran'da gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları, "meb.gov.tr" adresinden erişime açıldı.

LGS sonuçları açıklandı. Söz konusu sınava toplam 1 milyon 22 bin 658 öğrenci başvurdu. Sınava 994 bin 358 aday katılırken, sınava katılım oranı ise yüzde 97,23 olarak gerçekleşti. İki oturum halinde yapılan sınav, yurt içinde 81 il ve 920 ilçedeki 4 bin 244 okulda; yurt dışında ise 8 ülkede ve 11 sınav merkezinde uygulandı.

452 öğrenci 500 tam puan aldı

Sözel alandan 50, sayısal alandan 40 olmak üzere toplam 90 sorunun yöneltildiği merkezi sınav sonuçlarına göre tüm soruları doğru yanıtlayan 452 öğrencinin 500 tam puan aldığı belirtildi.

Tercih süreci ise 13 Temmuz'da başlıyor

LGS kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih sürecinin 13 Temmuz Pazartesi günü başlayıp 27 Temmuz Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar devam edeceği ifade edildi. Yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos'ta açıklanacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
LGS sonuçları açıklandı

Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği sonuçlar açıklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan'ın hediyesini ülkesine gidince açtı, ortalık karıştı

Erdoğan'ın hediyesini ülkesine gidince açtı, ortalık karıştı
Yenidoğan çetesinin hastanesi rekor fiyata satışa çıkarıldı

Yenidoğan çetesinin hastanesi rekor fiyata satışa çıkarıldı
CHP'den ihraç isim bomba kulisi duyurdu: 'Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i görevden alacak'

Kılıçdaroğlu'ndan bomba 'Özgür Özel' hamlesi
Tıp öğrencisi Yaren'in hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Tıp öğrencisi Yaren'in can verdiği kazadan yeni görüntüler
LGS'de kaç öğrencinin tam puan aldığı belli oldu

LGS'de kaç öğrencinin tam puan aldığı belli oldu
NATO Zirvesi'nin en çok konuşulan lideriydi! Sosyal medyada patlama yaşadı

NATO Zirvesi en çok ona yaradı! Bu rakamları rüyasında görse inanmaz
Alkol çıkmayınca bakın ne yaptı: Sürücünün o halleri kamerada

Alkol çıkmayınca bakın ne yaptı: Sürücünün o halleri kamerada