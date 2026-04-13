LGS sınavının başvuru süresi uzatıldı

Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanlığı, 13 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının başvuru süresini 15 Nisan'a kadar uzattı. Başvuru yapamayan öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için bu karar alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı, 13 Haziran'da düzenlenecek olan Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) sınavının başvuru süresinin 15 Nisan'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, çeşitli nedenlerle başvuru yapamayan öğrencilerin mağduriyet yaşamaması adına başvuru süresinin uzatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığınca 13 Haziran'da düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınavın başvuru süresi, 15 Nisan Çarşamba gününe kadar uzatıldı. LGS kapsamında gerçekleştirilecek 'Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav'a yönelik başvurular, 23 Mart-10 Nisan 2026 tarihleri arasında alınmıştı. 10 Nisan Cuma günü saat 23.59 itibarıyla sona eren öğrenci başvurularının okul müdürlükleri tarafından onaylanması sürecinin ise bugün saat 23.59'a kadar devam edeceği duyurulmuştu. Çeşitli nedenlerle başvuru yapamayan öğrencilerin mağduriyet yaşamaması adına başvuru süresinin uzatılmasına karar verildi. Bu doğrultuda öğrenci başvuru süresi 15 Nisan Çarşamba günü saat 23.59'a kadar, okul müdürlükleri tarafından yapılacak başvuru onayları ise 16 Nisan Perşembe günü saat 23.59'a kadar uzatıldı. Katılımın isteğe bağlı olduğu merkezi sınav için başvurular, 15 Nisan saat 23.59'a kadar 'e-Okul' üzerinden yapılabilecek" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
