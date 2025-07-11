Isparta'da LGS'de 500 tam puan alan öğrenci sevinci yaşadı

ISPARTA'da Şehit Ömer Sarı Ortaokulu mezunu Salih Emre Karakulak (14) Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) merkezi sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Sınava günde 300 soru çözerek hazırlandığını belirten Karakulak, sonucu öğrendiğinde çok sevindiğini söyledi.

Isparta'da Çünür Mahallesi'ndeki Şehit Ömer Sarı Ortaokulu'ndan mezun olan Salih Emre Karakulak, LGS'de soruların tamamına doğru cevap vererek, 500 tam puan aldı. Sonuçların açıklanmasıyla büyük mutluluk yaşadığını belirten Karakulak, sınava nasıl hazırlandığını anlattı. Karakulak, "Her gün düzenli soru çözdüm. Ailem, öğretmenlerim bu süreçte bana yardımcı oldu. Hepsine teşekkür ederim" dedi.

'GALATARAY VEYA ANKARA FEN LİSESİ'Nİ DÜŞÜNÜYORUM'

Lise sonrası mühendislik fakültesini tercih edeceğini dile getiren Karakulak, "Günde 250-300 soru çözüyordum. Başlarda zorlanıyordum ama sonra alıştım. Sınava hazırlanma programımı kendim belirlemiştim. Yılın başından bu yana 500 tam puan için hedef koymuştum. Bu beni motive etti. Galatasaray veya Ankara Fen Lisesi'ni düşünüyorum. Sınav yaklaşırken artık son haftalarda iyice sıkılmıştım. Çok stresim olmamıştı. Sonucu öğrendiğimde sevindim. Zaten böyle geleceğini düşünüyordum" diye konuştu.

'ÇOK GURURLUYUZ'

Salih Emre Karakulak'ın maliyeden emekli annesi Gülay Karakulak ise şunları söyledi:

"Sonucu gördüğümüzde çok mutlu olduk. Zaman zaman zevkli, zaman zaman zorlayıcı, sıkıcı, yorucu bir süreç geçirdik. O gün hedeflediği soru sayısına ulaşamadığında çocuğumu çok zorlamak istemedim. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Epey bir yorulmuştuk. Anne baba olarak çocuğumuzu desteklemek için bazı şeylerden de fedakarlık yaptık. Kendi istediği bir meslekte devletimize milletimize hayırlı bir evlat olsun."

Bankacı babası Ramazan Karakulak da çocuklarıyla gurur duyduklarını söyledi. Karakulak, "Sevincimiz güzel. Bizim desteğimiz moral motivasyon desteğiydi. Öğretmenlerimiz de çok iyi destek oldular, birebir ilgilendiler. İyi yerlerde, güzel yerlerde olması temennimiz" diye konuştu.

Haber- kamera: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, -