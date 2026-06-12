Haberler

Çankırı'da yarın Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü LGS için hizmet verecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çankırı’da yarın yapılacak LGS sınavı öncesi, kimlik kartını kaybeden veya yeniden çıkartmak isteyen öğrenciler için Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü 07.30-12.30 saatleri arasında açık olacak.

Çankırı'da, yarın gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi kapsamında gerçekleştirilecek Merkezi Sınav'a girecek öğrenciler için Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü açık kalacak.

Çankırı Valiliği'nden yapılan açıklamada, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında gerçekleştirilecek Merkezi Sınav'a girecek öğrencilerin mağdur olmaması amacıyla Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü'nün yarın 07.30 - 12.30 saatleri arasında açık bulunacağı belirtildi.

Açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan Merkezi Sınav'a (LGS) girecek adaylarımızın dikkatine! Sınav günü T.C. kimlik kartını veya nüfus cüzdanını kaybeden/yeniden çıkartmak isteyen öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması amacıyla Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğümüz, 13 Haziran Cumartesi günü 07.30 - 12.30 saatleri arasında açık bulundurulacaktır" ifadelerine yer verildi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Neler kaçıyor öyle! Yıllarca unutulmayacak bir maç

Neler kaçıyor öyle! Yıllarca unutulmayacak bir maç
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evini, arabasını satıp altına yatıranları kara kara düşündürecek tahmin

Evini, arabasını satıp altına yatıranları şoke edecek tahmin
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunda yeni gelişme: 2 firari Türkiye'ye teslim oldu

Adliyedeki soygun skandalında iki isim sınırda teslim oldu
Okan Buruk'tan Osimhen ve transfer açıklaması

Büyük müjdeyi verdi!
Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturmalarını yürüten Savcı Ebubekir Efe Silivri Başsavcı Vekilliğine atandı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmalarının savcısına yeni görev
İlklerin kararnamesi! HSK'nın savcı ve hakim atamalarında dikkat çeken detaylar

İlklerin kararnamesi! Atamalarda dikkat çeken detaylar
Herkes Dünya Kupası'nda ne yapacağını merak ederken o sahilde keyif çatıyor

Herkes kupada ne yapacağını merak ederken o sahilde keyif çatıyor
Disipline sevk edilen Tanju Özcan CHP'den istifa etti

İhracı istenen isim, CHP'den istifa etti