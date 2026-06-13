Sason'da LGS'ye yetişemeyen öğrencilerin imdadına polis yetişti

Batman'ın Sason ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek bazı öğrenciler, sınav giriş belgesi veya kimliklerini evde unutmaları nedeniyle sınav merkezinde zor anlar yaşadı. Öğrencilerin yardımına ise görev başındaki polis ekipleri yetişti.

Sınav günü yaşanan yoğun heyecan ve stres nedeniyle 10 öğrenci, kimlik veya sınav giriş belgelerini yanlarına almayı unuttu. Evrak eksikliği nedeniyle sınav salonlarına alınamayan öğrenciler için okul çevresinde güvenlik tedbirleri alan Sason İlçe Emniyet Amirliğine bağlı asayiş ekipleri harekete geçti.

Polis ekipleri, öğrencileri resmi araçlarla evlerine götürerek unuttukları kimlik ve sınav giriş belgelerini almalarını sağladı. Daha sonra öğrenciler tekrar sınav merkezine ulaştırılarak sınava zamanında girmeleri sağlandı.

Öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için büyük çaba gösteren polis ekiplerinin bu duyarlı davranışı, hem öğrenciler hem de veliler tarafından takdirle karşılandı. Veliler, çocuklarının geleceğini etkileyebilecek önemli bir sınav öncesinde gösterilen destekten dolayı emniyet personeline teşekkür etti. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı