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Kayserili LGS birincisi: "Stres yaparsanız her şey bozulur"

Kayserili LGS birincisi: 'Stres yaparsanız her şey bozulur'
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2026 LGS'de 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Kayserili Barış Erdem Aksoy, sınava hazırlanan öğrencilere 'Stres yapmayın, eksiklerinizi anlayın' tavsiyesinde bulundu. İkizi Umut Aksoy da 490 puan aldı.

2026 Liselere Geçiş Sistemi sınavında ( Lgs ) 500 tam puan alarak Kayseri'den Türkiye birincisi olan Barış Erdem Aksoy, sınava hazırlanırken eksiklerin kesinlikle anlaşılması gerektiğini söyleyerek, "Stres yaparsanız her şey bozulur" dedi.

Kayseri Kadir Has Ortaokulu'nda okuyan Barış Erdem Aksoy, 2026 LGS'de 500 tam puan yaparak Türkiye birincileri arasına girdi. Tüm yıl hiç ara vermeden sınava çalışan Aksoy, ilerleyen süreçte doktor ya da matematik profesörü olmayı hedefliyor. LGS'de tam puan alan Barış Erdem Aksoy'un ikizi Umut Aksoy da LGS'de 490 puan alarak büyük başarıya imza attı.

Öğrencilerin stres yapmadan rahat bir şekilde sınava hazırlanmaları gerektiğini söyleyen Barış Erdem Aksoy, "Ben Kadir Has Ortaokulu mezunuyum. 2026 LGS'de 500 tam puan yaptım. Birinci olarak Türkiye'de 452 kişi Kayseri'de de 7 kişi arasındayım. Şu an gururluyum, emeğimin karşılığını aldım ve mutluyum. Bu süreç benim için yorucu geçti. Yazdan beri çok çalıştım. Her şeyi bıraktım. Sosyal medya ve spor da dahil. Okulumda da koçluk sistemi vardı zaten ve ben çok memnunum bu sistemden. Hedefim matematik profesörü olmak. Çünkü ben küçüklüğümden beri matematiğe ilgiliyim. Matematik çözerken mutlu oluyorum. Bir de doktor olmak isterim. Sınava girecek olanlar rahat olsunlar. Fazla soru çözsünler ve eksiklerini kesinlikle anlasınlar. Yanlış sorularına baksınlar. Soru çözerken arkadaşlarıyla beraber çözebilirler. Arkadaşlarının yapamadıkları soruları anlatabilirler ve bakabilirler. Yapamadıkları soruları paylaşabilirler. Rahat olun. Stres yapmayın. Stres yaparsanız her şey bozulur. Emeğinizin karşılığını alamazsınız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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