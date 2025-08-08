LGS 1. Nakil Sonuçları Açıklanarak Erişime Sunuldu

LİSELERE Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas 1'inci nakil sonuçları 'meb.gov.tr' adresinden erişime açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 4 Ağustos'ta açıklanan yerleştirme sonuçlarının ardından bugün de yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları erişime açıldı. Yerleştirmeye esas 2'nci nakil tercih başvuruları 8-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek. 2'nci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 15-21 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.