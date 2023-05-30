Letonya'nın College Of Law Yüksekokulu Müdürü NEVÜ'yü Ziyaret Etti

Letonya'nın College Of Law Yüksekokulu Müdürü Intra Luce beraberindeki heyet ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini (NEVÜ) ziyaret etti.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, College of Law Yüksekokulu ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) koordinatörlüğünde yürütülen "Oyunlaştırılmış Öğrenme Platformuyla Muhasebe ve Finans Alanında Yetkinliğime Güveniyorum-TRUSTvGLP" AB projesi ve iş birliği kapsamında, konuk heyet NEVÜ'ye geldi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mutluhan Akın tarafından ağırlanan heyet, üniversitede incelemede bulundu.

Luce, Türkiye'deki bazı üniversitelerle öğrenci ve akademik personel değişimi başta olmak üzere çeşitli işbirliklerini arttırmayı planladıklarını söyledi.

NEVÜ Rektör Yardımcısı Akın ise üniversite olarak, YÖK'ün belirlediği hedefler doğrultusunda uluslararası üniversite olmaya önem verdiklerini kaydetti.

NEVÜ'de 55 farklı ülkeden 703 öğrencinin eğitim gördüğünü aktaran Akın, farklı ülkelerdeki üniversitelerle yürütülebilecek iş birliklerine açık olduklarını söyledi.

Program kapsamında heyetler arası görüşmeler yapıldı.

Nevşehir'de belediye ekiplerinin cadde ve sokaklardaki düzenleme çalışması sürüyor

Nevşehir Belediyesi tarafından kentin çeşitli noktalarında başlatılan onarım ve düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kıratlıoğlu ve Güzelyurt mahallerinde alt ve üst yapı çalışmaları yürütüyor.

Mahallelerdeki doğal gaz, elektrik, içme suyu altyapı çalışmaları sırasında bozulan ara yollarda bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapılırken, geçen hafta etkili olan sağanak yağışın zarar verdiği alanlarda da çalışmalar sürüyor.

Adliye ve cezaevlerinde kadro alan personeller için yemin töreni düzenlendi

Nevşehir il merkezi ve ilçelerdeki adliyeler ile Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde sözleşmeli olarak görev yaparken kadroya alınan personeller için yemin töreni düzenlendi.???????

Nevşehir Adliye Sarayı Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Nevşehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Barış Durgun, personellere başarı diledi.

Yemin töreninin ardından toplu fotoğraf çekildi.