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İl Müftülüğünden KYK yurtlarında öğrencilere yönelik gönül buluşması

İl Müftülüğünden KYK yurtlarında öğrencilere yönelik gönül buluşması
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Erzincan İl Müftülüğü, Pir-i Sami ve Pir-i Muhammet KYK yurtlarında kalan üniversite öğrencilerine yönelik 'Gönül Buluşması' programı düzenledi. Programa İl Müftüsü Dr. İsmail Fakirullahoğlu ve diğer din görevlileri katıldı. Öğrencilerle bir araya gelen müftü, gençliğin önemi ve manevi gelişim üzerine tavsiyelerde bulundu.

Erzincan İl Müftülüğünce, Pir-i Sami ve Pir-i Muhammet Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan üniversite öğrencilerine yönelik "Gönül Buluşması" programı düzenlendi.

Programa İl Müftüsü Dr. İsmail Fakirullahoğlu, İl Müftü Yardımcıları Medet Şahin ve Rahmi Elen, İl Vaizi İsmail Albayrak ile yurtlarda görev yapan manevi danışmanlar katıldı.

İkramların ardından öğrencilerle bir araya gelen İl Müftüsü Fakirullahoğlu, gençliğin önemi, sosyal ilişkilerin güçlendirilmesi ve manevi gelişimin bireyin hayatındaki yeri üzerine değerlendirmelerde bulunarak öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Anadolu'nun farklı illeri ile çeşitli ülkelerden yaklaşık 40 öğrencinin katıldığı programda öğrenciler, din görevlileriyle sohbet etme ve tanışma fırsatı buldu.

Samimi bir atmosferde geçen program, hayırseverler için yapılan duanın ardından sona erdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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