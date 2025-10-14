KYK yurdunda kalan öğrenciler, yaşanan su kesintisini uluyarak protesto etti

Karabağlar KYK Yurdu'nda öğrenciler, iddiaya göre sabah saatlerinden itibaren devam eden su kesintisinin akşam saatlerinde de çözülmemesi üzerine tepkilerini sesli bir şekilde dile getirdi.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA BEKLİYORLAR

Özellikle sıcak havalarda su kesintisinin sık yaşandığını belirten öğrenciler, temel ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını ve yetkililerden açıklama beklediklerini söyledi.

ULUYARAK PROTESTO ETTİLER

Binaların pencerelerinden ve balkonlarından aynı anda ses çıkaran öğrenciler, toplu şekilde "uluma" sesi çıkararak dikkat çekti.

GÖRÜNTÜLER VİRAL OLDU

Bu sesler, çevredeki vatandaşlar tarafından da kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler kısa sürede viral oldu.