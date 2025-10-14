KYK yurdunda kalan öğrenciler, yaşanan su kesintisini uluyarak protesto etti
İzmir Karabağlar KYK Yurdu'nda kalan onlarca öğrenci, yaşanan su kesintisini protesto etti. Yurdun balkon ve pencerelerine çıkan, binaların önüne kadar inen çok sayıda öğrenci dakikalarca uluyarak yaşananlara tepki gösterdi.
Karabağlar KYK Yurdu'nda öğrenciler, iddiaya göre sabah saatlerinden itibaren devam eden su kesintisinin akşam saatlerinde de çözülmemesi üzerine tepkilerini sesli bir şekilde dile getirdi.
YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA BEKLİYORLAR
Özellikle sıcak havalarda su kesintisinin sık yaşandığını belirten öğrenciler, temel ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını ve yetkililerden açıklama beklediklerini söyledi.
ULUYARAK PROTESTO ETTİLER
Binaların pencerelerinden ve balkonlarından aynı anda ses çıkaran öğrenciler, toplu şekilde "uluma" sesi çıkararak dikkat çekti.
GÖRÜNTÜLER VİRAL OLDU
Bu sesler, çevredeki vatandaşlar tarafından da kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler kısa sürede viral oldu.