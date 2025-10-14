Haberler

KYK yurdunda kalan öğrenciler, yaşanan su kesintisini uluyarak protesto etti

KYK yurdunda kalan öğrenciler, yaşanan su kesintisini uluyarak protesto etti
Güncelleme:
Haberin Videosunu İzleyin
KYK yurdunda kalan öğrenciler, yaşanan su kesintisini uluyarak protesto etti
Haber Videosu

İzmir Karabağlar KYK Yurdu'nda kalan onlarca öğrenci, yaşanan su kesintisini protesto etti. Yurdun balkon ve pencerelerine çıkan, binaların önüne kadar inen çok sayıda öğrenci dakikalarca uluyarak yaşananlara tepki gösterdi.

Karabağlar KYK Yurdu'nda öğrenciler, iddiaya göre sabah saatlerinden itibaren devam eden su kesintisinin akşam saatlerinde de çözülmemesi üzerine tepkilerini sesli bir şekilde dile getirdi.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA BEKLİYORLAR

Özellikle sıcak havalarda su kesintisinin sık yaşandığını belirten öğrenciler, temel ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını ve yetkililerden açıklama beklediklerini söyledi.

ULUYARAK PROTESTO ETTİLER

Binaların pencerelerinden ve balkonlarından aynı anda ses çıkaran öğrenciler, toplu şekilde "uluma" sesi çıkararak dikkat çekti.

GÖRÜNTÜLER VİRAL OLDU

Bu sesler, çevredeki vatandaşlar tarafından da kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler kısa sürede viral oldu.

Erdem Aksoy
Haberler.com - Eğitim
Mısır'daki tarihi zirve sonrası 4 liderden ortak deklarasyon

Mısır'daki zirve sonrası Erdoğan'dan kameralar önünde tarihi imza
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

sade vatandaş:

sorunlarının çözümü için mhp ye mesaj veriyorlar ama onların kendilerine hayrı yok yürüyecek mecalleri kalmamış

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
title
