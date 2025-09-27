Haberler

KYK yurdunda kalan kız öğrenci, gözyaşları içinde isyan etti

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
KYK yurdunda kalan kız öğrenci, gözyaşları içinde isyan etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
KYK yurdunda kalan kız öğrenci, gözyaşları içinde isyan etti
Haber Videosu

KYK yurdunda kalan bir öğrenci, "Yemeğin içinde ne var belli değil, iğrenç kokuyor. Hiçbir şeye izin vermiyorlar, internet bile çekmiyor" diyerek yurt koşullarına tepki gösterdi. Paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait bir yurtta kaldığını söyleyen genç bir kızın çektiği video, sosyal medyada gündem oldu. Öğrenci, yurtta verilen yemeklere tepki göstererek, "Yaptıkları yemeğin içinde ne var belli değil. İğrenç bir şey kokuyor" dedi.

"HİÇBİR ŞEYE İZİN VERMİYORLAR"

Yemeklerin yanı sıra yurt koşullarını da eleştiren öğrenci, "Hiçbir şeye izin vermiyorlar. Dayanamıyorum. Dağın başındayım, internet çekmiyor" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Kaynak: Haberler.com / Eğitim
BM'deki Netanyahu protestosuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Netanyahu protestosuna Erdoğan'dan ilk yorum! "Katil" diye başlayıp...
Haberler.com
500

Yorumlar (18)

Haber YorumlarıMGk:

Bu kurumları denetleyen arkadaşlar çay kahve içmek ve goygoy dışında biraz da denetim mi yapsanız acaba iyice saldınız bi işleri

Yorum Beğen50
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSedat Çakır:

Bunlar daha bir şey yaşamamış ki .biz 18-19 sene önce paslı kırık ranzalarda yattık gikomiz çıkmıyordu ne ezilmişiz be

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme28
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıismail polat:

ne yapalım 19 sene önceye gerimi dönelim

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

sen okumaya değil, finğirdemeye gelmişsin ,belli

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTamOsmanli:

NEYE İZİN VERMİYORLARMIŞ PEKİ?? BUNLAR İFLAH OLMAZ!

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

milli eğitim bakanı çocuğunu bol paralı özel okula vermiş okutuyor onun için sorun değil eğer akbili varsa bakanlık indirimide alıyordur. parasız sıradan kişilerin ise insani şartlarda eğitim görmeleri zor

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Tüm 18 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnanılmaz maç! Mourinho öldü öldü dirildi

Benfica'da 3. maçına çıktı! İşte sonuç
800 nüfuslu köy takımı şampiyonluğa koşuyor

Köy takımı şampiyonluğa koşuyor
Selimiye Camisi'nde tepki çeken restorasyona durdurma kararı

Selimiye Camisi'nde tepki çeken restorasyonla ilgili yeni gelişme
Hani oynuyordu? Güllü'nün 6. kattan düşmeden önceki görüntülerinde dikkat çeken detay

Hani oynuyordu? Güllü'nün son görüntülerinde dikkat çeken detay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.