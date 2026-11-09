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Kütahya Tavşanlı'da yükümlülere kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi düzenlendi

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Kütahya Tavşanlı'da yükümlülere kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi düzenlendi
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Kütahya Tavşanlı'da denetimli serbestlik yükümlülerine kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi. Tavşanlı Sosyal Hizmet Merkezi personeli Emine Biral, şiddetin türleri, etkileri, önleme yöntemleri ve irtibat noktaları hakkında bilgi verdi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülere yönelik kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi düzenlendi.

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Tavşanlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeli Emine Biral tarafından, Tavşanlı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen eğitimde, kadına yönelik şiddetin farklı türleri ele alındı.

Eğitim kapsamında şiddetin birey ve toplum üzerindeki etkileri, şiddetin önlenmesine yönelik yöntemler, şiddet irtibat noktaları ve mücadelede toplumsal farkındalığın önemi hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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