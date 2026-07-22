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Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık'tan Yaz Kur'an Kursları'na ziyaret

Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık'tan Yaz Kur'an Kursları'na ziyaret
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Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, yaz Kur'an kursları kapsamında Bilal-i Habeşi Camii ve Siner Kur'an Kursu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi, dini ve milli değerlerin önemini vurguladı.

Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, yaz Kur'an kursları kapsamında düzenlenen "Gel Bu Yaz Kur'an'ı Kalbine Yaz" programları çerçevesinde Bilal-i Habeşi Camii ve Siner Kur'an Kursu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Bilal-i Habeşi Camii'nde gerçekleştirilen programda öğrenciler ve öğreticilerle sohbet eden İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, çocukların küçük yaşta dini ve milli değerlerle yetişmesinin önemine dikkat çekti. Kur'an-ı Kerim'i ve dinimizin temel esaslarını öğrenen öğrencileri tebrik eden Açık, yaz Kur'an kurslarının çocukların manevi gelişimine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Ziyaret kapsamında Bilal-i Habeşi Camii Yaz Kur'an Kursu'nda eğitim gören çocukların hem dini bilgiler edindiğini hem de çeşitli sosyal etkinliklerle keyifli vakit geçirdiğini belirten İl Müftüsü Açık, kurslarda görev yapan öğreticilere ve emeği geçen tüm personele teşekkür etti.

Dr. İrfan Açık'ın bir diğer durağı ise Siner Kur'an Kursu oldu. Burada düzenlenen "Gel Bu Yaz Kur'an'ı Kalbine Yaz" programına katılan Açık, öğrencilerin hazırladığı gösterileri ilgiyle takip etti. Program sonunda öğrencileri Kur'an-ı Kerim'i öğrenme ve İslam dininin temel esaslarını kavrama konusundaki gayretlerinden dolayı kutlayan Açık, kursun düzenlenmesinde emeği bulunan öğreticilere ve görevlilere teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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