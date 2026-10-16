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Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Tavşanlı'da velilerle buluştu

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Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Tavşanlı'da velilerle buluştu
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Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Kütahya Veli Buluşmaları kapsamında Tavşanlı'da velilerle bir araya geldi. Programda aile-okul iş birliğinin önemi vurgulandı, veliler görüş ve taleplerini iletti.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, "Kütahya Veli Buluşmaları" kapsamında Tavşanlı ilçesinde eğitim gören öğrencilerin velileriyle buluştu.

Tavşanlı Proje Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen programa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, ilçe milli eğitim yöneticileri, okul idarecileri ve çok sayıda veli katıldı. Eğitimde aile ve okul iş birliğinin kritik önemine dikkat çekilen programda, çocukların geleceğe hazırlanmasında ortak hareket etmenin gerekliliği vurgulandı.

Buluşmada konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra sosyal ve ahlaki gelişimlerinde de ailelerin üstlendiği rolün hayati olduğunu belirterek, "Çocuklarımızın milli ve manevi değerlerine bağlı, sorumluluk sahibi ve donanımlı bireyler olarak yetişmesinde okul ile aile arasındaki güçlü iletişim temel faktördür. Ailelerimizle el ele vererek evlatlarımızın geleceğini inşa etmeye devam edeceğiz" dedi.

Velilerin görüş, talep ve değerlendirmelerini doğrudan iletme fırsatı bulduğu toplantı, eğitim süreçlerinde iş birliğini artırmak ve öğrencilerin çok yönlü gelişimine ortak katkı sunmak adına verimli bir atmosferde tamamlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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