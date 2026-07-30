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Kütahya’da yerli ve milli arpa çeşitlerinde verimli hasat

Kütahya’da yerli ve milli arpa çeşitlerinde verimli hasat
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Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin gözetiminde, Kızılcakaya Köyü’nde kurulan demonstrasyon tarlalarında yerli ve milli arpa çeşitlerinin hasadı gerçekleştirildi.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin gözetiminde, Kızılcakaya Köyü'nde kurulan demonstrasyon tarlalarında yerli ve milli arpa çeşitlerinin hasadı gerçekleştirildi.

Hasat sonuçlarına göre, Seymen cinsi arpada dekarda 575 kilogram, Sabribey cinsi arpada 600 kilogram ve Burakbey cinsi arpada ise 550 kilogram verim elde edildi. Gerçekleştirilen demonstrasyon çalışmalarıyla yerli ve milli arpa çeşitlerinin sahadaki performansı üreticilerle buluşturulurken, tarımsal verimliliğin artırılması ve çiftçilere yüksek verimli çeşitlerin tanıtılması hedefleniyor.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yerli ve milli tohumların yaygınlaştırılması ile üreticilerin verim ve kaliteyi artırmasına yönelik demonstrasyon ve yayım çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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