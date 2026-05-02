Haberler

Kütahya'da "Okuyorum Yazıyorum: Safahat Okumaları" projesi il finali yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'da "Okuyorum Yazıyorum: Safahat Okumaları" projesi kapsamında düzenlenen il finali, edebiyat ve düşünce dünyasını bir araya getiren anlamlı bir etkinliğe sahne oldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Beylerbeyi Salonu'nda gerçekleştirilen panel, öğrencilerin hem akademik hem de edebi yönlerini ortaya koyduğu önemli bir organizasyon olarak dikkat çekti.

Proje, Mehmet Akif Ersoy'un ölümsüz eseri Safahat etrafında şekillendi. Kütahya Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi koordinasyonunda yürütülen çalışmaya, il merkezi ve ilçelerden toplam 18 okul katıldı. Öğrenciler, hazırladıkları bildirilerle eserin farklı yönlerini ele alarak hem jüriye hem de katılımcılara sunum yaptı.

Panel boyunca yapılan sunumlar, gençlerin analiz, yorumlama ve ifade becerilerini gözler önüne serdi. Program, sunumların ardından katılımcılara belge ve çeşitli hediyelerin takdim edilmesiyle devam etti.

Etkinliğin sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet etti. Öğrencilerin çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Yılmaz, bu tür projelerin gençlerin düşünme ve kendini ifade etme becerilerine büyük katkı sağladığını vurguladı. Ayrıca, Asım'ın Nesli kavramına değinerek, bu idealin bugünün gençliğinde hayat bulduğunu ifade etti.

Yılmaz, gençlere teknolojinin esiri olmadan çalışmaları gerektiğini hatırlatarak, "Türkiye Yüzyılı'nın mimarları sizler olacaksınız" sözleriyle konuşmasını tamamladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

