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Kütahya’da kanatlı işletmelerinde biyogüvenlik eğitimi

Kütahya’da kanatlı işletmelerinde biyogüvenlik eğitimi
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Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü personeli tarafından, ticari etlik ve yumurtacı kanatlı işletmelerinde biyogüvenliğin artırılmasına yönelik Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde eğitim düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü personeli tarafından, ticari etlik ve yumurtacı kanatlı işletmelerinde biyogüvenliğin artırılmasına yönelik Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde eğitim düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ertan Keleş ile il ve ilçe müdürlüklerinde görev yapan personelin katıldığı eğitimde; kanatlı işletmelerinde biyogüvenlik kuralları, hijyen uygulamaları, hayvan sağlığının korunması ve hastalıkların önlenmesine yönelik alınması gereken tedbirler ele alındı.

Eğitimde ayrıca, Ticari Etlik ve Yumurtacı Kanatlı İşletmelerinin Biyogüvenlik Kurallarına Dair Tebliğ kapsamında işletmelerde uygulanması gereken biyogüvenlik tedbirleri hakkında personele bilgi verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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