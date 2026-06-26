Haberler

Kütahya'da deprem tatbikatı

Kütahya'da deprem tatbikatı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'da TAMP kapsamında düzenlenen deprem senaryolu masabaşı tatbikatında, 23 afet grubunun koordinasyonu ve müdahale kapasitesi test edildi.

Kütahya'da, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında deprem senaryosu üzerinden "Yerel Düzey Saha Uzantılı Masabaşı Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Kütahya AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen tatbikatta, 23 Afet Grubu Operasyon Planının uygulanabilirliği test edildi.Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES) destekli ihbarın ardından ilk olarak İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplandı.

Kütahya Vali Yardımcısı Selami Korkutata başkanlığında AFAD İl Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, deprem senaryosuna ilişkin müdahale süreçleri değerlendirildi ve kurumlar arası koordinasyon mekanizmaları gözden geçirildi. Tatbikata 23 afet grubunun yanı sıra arama kurtarma ekipleri ile Destek AFAD Gönüllüleri de katıldı. Tatbikat süresince afet anında görev alacak ekiplerin koordinasyon kabiliyeti, haberleşme süreçleri ve müdahale kapasitesi test edilerek muhtemel afetlere karşı hazırlık seviyesinin artırılması hedefleniyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye'den çifte depremin yıktığı Venezuela'ya yardım eli

Ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı, Türkiye hemen harekete geçti
34 ilde suç örgütlerine operasyon! 841 şüpheli yakalandı

Türkiye güne dev bir operasyonla başladı! 841 kişi yakalandı

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'yi son nefeste devirdik! A Milli Takımımız Dünya Kupası'na galibiyetle veda etti

A Milli Takımımız Dünya Kupası'na galibiyetle veda etti
Florida tarihinde bir ilk! 74 yaşında idam edildi

Tarihe geçen infaz! 34 yıl sonra ölüm odasına girdi
Arda Güler: Drama yapmayalım, kötü oynadık ve elendik

Çıkıp cesurca konuştu! Söylediklerine beğeni yağıyor
Sıcaktan bunalan halk vantilatör kapmak için mağazada birbirini ezdi

Medeniyetin beşiği sıcağa yenik düştü! Markette birbirlerini ezdiler
Nihat Kahveci ABD maçından sonra canlı yayında sinir krizi geçirdi

ABD maçından sonra canlı yayında sinir krizi geçirdi
Venezuela'daki depremde ölü sayısı 235'e yükseldi, Üşümezsoy'dan çarpıcı Türkiye örneği geldi

Ülkede bilanço hayli ağırlaştı, Üşümezsoy'dan Türkiye mesajı geldi
Ünlü modacının cenazesinde kadınlar da saf tutmak isteyince ortalık karıştı

Ünlü ismin cenazesinde olay! Kadınlar da saf tutmak isteyince...