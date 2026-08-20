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Kütahya'da 23 Öğrenci Hafızlık İcazetnamesi Aldı

Kütahya'da 23 Öğrenci Hafızlık İcazetnamesi Aldı
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Kütahya İl Müftülüğü tarafından düzenlenen törende, Kur'an kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayan 23 öğrenci, hafızlık icazetname ve teşekkür belgelerini aldı. Törene İl Müftüsü İrfan Açık ve İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz katıldı. Müftü Açık, öğrencileri tebrik ederek velilere ve Kur'an kursu öğreticilerine teşekkür etti.

Kütahya İl Müftülüğü tarafından düzenlenen törende, Kur'an kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayarak 2026 yılı 2'inci dönem hafızlık sınavında başarılı olan 23 öğrenciye hafızlık icazetname ve teşekkür belgeleri takdim edildi.

Törene Kütahya İl Müftüsü İrfan Açık ile İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz katıldı. Hafızlık belgesi almaya hak kazanan öğrenciler, icazetnamelerini protokol üyelerinin elinden aldı.

İl Müftüsü İrfan Açık, törende yaptığı konuşmada öğrencileri tebrik ederek eğitim hayatlarında başarılar diledi. Açık, hafızlık sürecinde büyük emek veren velilere ve Kur'an kursu öğreticilerine de teşekkür ederek, öğrencilerin yetişmesinde katkı sağlayan herkesi kutladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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