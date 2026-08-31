Haberler

Kütahya'da 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Sene Başı Toplantısı Yapıldı

Kütahya'da 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Sene Başı Toplantısı Yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz başkanlığında, il merkezindeki eğitim kurumu yöneticilerinin katılımıyla 2026-2027 eğitim öğretim yılı sene başı toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Milli Eğitim Bakanlığı genelgesi kapsamındaki iş ve işlemler, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin etkin uygulanması, dönem hedefleri ve eğitim kalitesini artırmaya yönelik süreçler değerlendirildi.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz başkanlığında, müdür yardımcıları, şube müdürleri ve il merkezinde görev yapan eğitim kurumu yöneticilerinin katılımıyla 2026-2027 eğitim öğretim yılı sene başı toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Milli Eğitim Bakanlığının 2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Genelgesi kapsamında yürütülecek iş ve işlemler kapsamlı şekilde ele alındı. Görüşmede ayrıca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin sahada etkin ve verimli şekilde uygulanmasına yönelik çalışmalar, yeni eğitim öğretim dönemine ilişkin hedefler ile okul ve kurumlarda eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik kurul ve komisyonların işleyiş süreçleri değerlendirildi.

Eğitim yöneticileriyle gerçekleştirilen toplantıda, yeni eğitim öğretim yılında yürütülecek çalışmaların planlı, koordineli ve etkin bir şekilde sürdürülmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Girne'deki gemi faciasıyla ilgili mahkemeye çıkarılan 9 kişi hakkında tutuklama kararı

Girne'deki gemi faciasında hesap vakti! Mahkeme hiçbirine acımadı
Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha

Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha!

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kimseye satamıyor! 8 yıldır bindiği Mercedes'le ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu

8 yıldır bindiği Mercedes'le ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu
Yunanistan'ın gökyüzüne İsrail kalkanı! 3 sistem tek ağda birleşecek

Rahat durmaya niyeti yok! Türkiye karşıtı ülkeye kalkan oldular
Trump'ın hamlesi yetmedi! Kuzey Kore'den dünyayı tedirgin eden nükleer resti

Korkulan oldu! Kararını ilan etti
Hadise’ye sahnede büyük sürpriz! Fas’tan özel olarak getirdi

Hadise’ye sahnede büyük sürpriz! Fas’tan özel olarak getirdi
Telefon görüşmesinden dakikalar sonra kan aktı! 30 yaşındaki Eren kurtarılamadı

Telefon görüşmesi sonu oldu
Oğlunun ölüm haberini alan baba kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Oğlunun ölüm haberini alan baba kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
One More International’da neler oluyor? Distribütörler ödemelerini bekliyor, yönetimde ayrışma iddiası

One More International’da neler oluyor? Ödeme yok, ayrışma iddiası var