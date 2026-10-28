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Kütahya'da 2026-2027 döneminde uygulanacak 43 Adım Projesi okul müdürlerine anlatıldı

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Kütahya'da 2026-2027 döneminde uygulanacak 43 Adım Projesi okul müdürlerine anlatıldı
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Kütahya'da 2026-2027 eğitim öğretim yılında uygulanacak 43 Adım Projesi için okul müdürlerine bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Vali Musa Işın ve İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz'ın katıldığı toplantıda hedefler ele alındı, katkı sunan okullara teşekkür belgesi verildi.

Kütahya'da 2026-2027 eğitim öğretim yılında uygulanacak 43 Adım Projesi kapsamında okul müdürlerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Vali Musa Işın ve İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz'ın da katıldığı toplantıda, projenin hedefleri ve uygulama süreci ele alınırken projeye katkı sunan okullara teşekkür belgeleri verildi.

Toplantıda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi tarafından projenin 2026-2027 eğitim öğretim yılı uygulamalarına ilişkin kapsamlı bir sunum yapıldı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin erdem-değer-eylem çerçevesiyle uyumlu olarak hazırlanan, altı alt proje ve 43 faaliyetten oluşan projenin hedefleri, uygulama takvimi, okul düzeyinde gerçekleştirilecek çalışmalar ile izleme ve değerlendirme süreçleri hakkında bilgi verildi.

"Öğrencilerin çok yönlü gelişimi hedefleniyor"

Öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel ve ahlaki gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan proje kapsamında; aile katılımı, okuma kültürü, yardımlaşma, nezaket, çevre bilinci, meslek ahlakı ve kültürel mirasın korunması gibi konuların önemi vurgulandı.

Toplantıda ayrıca proje faaliyetlerinin okullarda etkin ve koordineli bir şekilde yürütülmesi, uygulamaların düzenli olarak takip edilmesi ve gerçekleştirilen çalışmaların kayıt altına alınmasına yönelik bilgilendirmelerde bulunuldu.

"Projeye katkı sağlayan okullara teşekkür"

Toplantı kapsamında, 2025-2026 eğitim öğretim yılında 43 Adım Projesi çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetlerde aktif rol alan ve projeye katkı sağlayan okullar da unutulmadı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz tarafından söz konusu okullara teşekkür belgeleri takdim edildi. Program, yeni eğitim öğretim yılında proje kapsamında yürütülecek çalışmaların değerlendirilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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