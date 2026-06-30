Kuşadalı öğrenciler Almanya'da mesleki eğitimlerini tamamladı

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Erasmus+ Mesleki Eğitim Akreditasyonu Projesi kapsamında Almanya'ya giden Kuşadası Ayşıl Oğuz Başöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 14 günlük mesleki eğitim programını başarıyla tamamlayarak sertifikalarını aldı.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Erasmus+ Mesleki Eğitim Akreditasyonu Projesi kapsamında Almanya'da gerçekleştirilen Kısa Dönem Öğrenici Hareketliliği faaliyetine katılan Kuşadası Ayşıl Oğuz Başöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, mesleki deneyimlerini başarıyla tamamladı. Almanya'da gerçekleştirilen iki haftalık programa, okulun Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı öğrencileri rehber öğretmen Alpay Önal eşliğinde katıldı. Hareketlilik kapsamında öğrenciler, Avrupa'daki yiyecek ve içecek hizmetleri uygulamalarını yerinde gözlemleme, profesyonel mutfak ve servis süreçlerini deneyimleme, gıda güvenliği ile hijyen standartlarını uygulamalı olarak öğrenme, farklı çalışma kültürlerini tanıma ve yabancı dil becerilerini gerçek yaşam ortamında geliştirme fırsatı buldu. Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, düzenlenen törenle sertifikalarını almaya hak kazandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı