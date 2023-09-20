KUMSMALL AVM'de Arı Maya ve Arkadaşları Gösterisi

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük karma AVM'si KUMSMALL, çocukların çok sevdiği çizgi film kahramanlarını Kayseri'ye getirmeye devam ediyor. Hafta sonu KUMSMALL AVM'ye bu kez Arı Maya ve arkadaşları gelecek. Gösteriler, her iki günde de 14.00, 16.00 ve 18.00 saatlerinde üç seans halinde sahnelenecek.

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük karma AVM'si KUMSMALL, çocukların çok sevdiği çizgi film kahramanlarını Kayseri'ye getirmeye devam ediyor. Hafta sonu KUMSMALL AVM'ye bu kez Arı Maya ve arkadaşları gelecek.

Kayseri ve çevre illerde yaşayan çocuklar, aileleriyle birlikte her hafta sonu sevilen çizgi film kahramanları ile KUMSMALL AVM'de buluşmaya devam ediyorlar. Uzun yıllardır beğeniyle izlenen çizgi filmlerin başında gelen Arı Maya, arkadaşlarıyla birlikte bu kez KUMSMALL AVM sahnesinde olacak. Arı Maya ve arkadaşlarının eğlenceli gösterisi 23-24 Eylül tarihlerinde KUMSMALL AVM'de ücretsiz olarak izlenebilecek.

Gösteriler, her iki günde de 14.00, 16.00 ve 18.00 saatlerinde üç seans halinde sahnelenecek. - KAYSERİ