Kumluca Belediyesi 1. Sınıf Öğrencilerine Kırtasiye Malzemesi Yardımı Yaptı

Kumluca Belediyesi, ilçede 1. sınıfa başlayan 1057 öğrenciye kırtasiye malzemesi yardımı yapıyor. Mimar Sinan İlkokulu'na gelen Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, birinci sınıf öğrencilerine kırtasiye malzemesi dağıttı.

2023-2024 eğitim öğretim sezonuna başlayan öğrencilere, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu sürpriz yaptı. Mimar Sinan İlkokulu'na gelen Başkan Köleoğlu, ilkokul 1. sınıf öğrencilerine, belenme çantası, kalemler, kalemlik, silgi, kalemtıraş, defter, boya ve etiketlerin de aralarında bulunduğu kırtasiye malzemelerinden dağıttı.

Kumluca Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden onay alarak birinci sınıf öğrencilerine güzel bir kırtasiye paketi hazırladıklarını belirten Başkan Köleoğlu, "Sizlere destek için küçük birer hediye getirdik. Sizler okuyup ileride öğretmen, belediye başkanı doktor, hemşire olacaksınız. Sizlere başarılar diliyoruz. Öğretmeninizin sözünü dinlerseniz her zaman başarılı olursunuz" dedi.