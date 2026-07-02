ESOGÜ'nün yürütücüsü olduğu KA220-HED Erasmus+ projesinin tanıtım toplantısı yapıldı

Avrupa Birliği Erasmus+ Programı Ana Eylem 2 Yükseköğretim Alanında İş Birliği Ortaklıkları (KA220-HED) kapsamında desteklenen, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ)'nin proje koordinatörü olduğu "Innovative Tools to Digitize the East and West Cultural Heritage: A Digital Game Design Methodology Guide" başlıklı uluslararası projenin çoğaltıcı tanıtım toplantısı çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

ESOGÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşen Çelen Öztürk yürütücülüğünde, yaklaşık 400 bin avro bütçeyle, 30 ay süresince yürütülen projenin final toplantısının Mayıs ayında tamamlanmasının ardından düzenlenen çevrim içi etkinlikte, proje süreci boyunca geliştirilen yöntemler, elde edilen çıktılar ve hazırlanan eğitim materyalleri kamuoyu ile paylaşıldı. Toplantıya Bahçeşehir Üniversitesi, ESOGÜ ve Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ)'nden akademisyenler ve öğrencilerin yanı sıra, dijital oyun tasarımı, kültürel mirasın korunması ve dijitalleştirilmesi alanlarında çalışan meslek profesyonelleri yoğun ilgi gösterdi. Doğu ve Batı kültürel mirasının dijital ortamda korunması ve aktarılması amacıyla yürütülen projede, disiplinlerarası ve uluslararası iş birliği temelinde dijital oyun tasarım süreçlerine yönelik örnek bir metodoloji ve rehber geliştirildi. Hazırlanan rehberin kültürel miras, eğitim teknolojileri ve oyun tasarımı alanlarında yürütülecek yeni çalışmalara katkı sağlaması hedefleniyor. Projenin uluslararası ortaklığını ESOGÜ, ESTÜ, Bahçeşehir Üniversitesi, Universit degli Studi di Firenze (İtalya), Polytechnic University of Catalonia (İspanya), Azerbaijan University of Architecture and Construction (Azerbaycan), Non Formal Education for Youth Association (Ukrayna) ile Fırsat Eşitliği ve Sürdürülebilir Gelecek Derneği (Türkiye) oluşturdu. Çevrim içi gerçekleştirilen çoğaltıcı tanıtım toplantısında, proje ortakları geliştirilen dijital oyun tasarımı metodolojisini, eğitim içeriklerini ve proje kapsamında elde edilen çıktıları katılımcılarla paylaşırken, kültürel mirasın korunması ve dijital teknolojiler aracılığıyla gelecek nesillere aktarılmasına yönelik uluslararası iş birliklerinin önemine dikkat çekildi.

Projenin sonuçlarının, kültürel mirasın dijitalleştirilmesi alanında yeni araştırma ve uygulamalara yol göstermesi bekleniyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı