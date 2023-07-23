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KPSS Lisans Sınavında Geç Kalan Adaylar Sınava Alınmadı

Eğitim Haberleri

Eskişehir'de düzenlenen KPSS lisans oturumunda geç kalan adaylar sınava alınmadı. Sınav merkezleri önünde uzun kuyruklar oluştu.

ESKİŞEHİR'de, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) lisans oturumu saat 10.15'te başladı. Sınav merkezleri önünde uzun kuyruklar oluşurken, bazı adaylar son anda koşarak sınava yetişti. Geç kalan adaylar ise sınava alınmadı.

KPSS lisans oturumu için sınava girecek adaylar, sabahın erken saatlerinden itibaren Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde yoğunluk oluşturdu. Adaylar, sınavdan yaklaşık 1 saat önce görevliler tarafından sınav belgeleri ve kimlikleri kontrol edilerek, sınava girecekleri salona alındı. Bazı adaylar koşarak sınava yetişmeye çalışırken, saat 10.00'da kapıların kapanmasının ardından gelen adaylar, salonlara alınmadı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sarp Demirhan - Eğitim

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