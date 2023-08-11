Kozan'da Yaz Kur'an Kursu Sonlandı
Eğitim Haberleri
Türkiye Gençlik Vakfı Kozan İlçe Başkanlığı ve İlim Yayma Cemiyeti Kozan Şubesi tarafından düzenlenen yaz Kur'an kursu, Kozan Belediye Sineması'nda yapılan kapanış programıyla sona erdi. Programda öğrenciler şiir ve ilahi okudu, tiyatro gösterisi sundu. Kursa katılan öğrencilere Kur'an-ı Kerim ve çeşitli hediyeler verildi. Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, veliler ve öğrencilerin katıldığı etkinlik dua edilmesinin ardından sona erdi.
Türkiye Gençlik Vakfı Kozan İlçe Başkanlığı ve İlim Yayma Cemiyeti Kozan Şubesince düzenlenen yaz Kur'an kursu sona erdi.
Kozan Belediye Sineması'nda düzenlenen kapanış programında öğrenciler şiir ve ilahi okudu, tiyatro gösterisi sundu.
Kursa katılan öğrencilere Kur'an-ı Kerim ve çeşitli hediyeler verildi.
Programa Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, veliler ve öğrenciler katıldı.
Etkinlik dua edilmesinin ardından sona erdi.