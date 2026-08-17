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Dalpek Mezrası Sakinlerinden Kur'an Kursuna Ücretsiz Şap İşçiliği

Dalpek Mezrası Sakinlerinden Kur'an Kursuna Ücretsiz Şap İşçiliği
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yaptırılan yatılı Kur'an kursunun şap işçiliğini, Petekkaya Mahallesi'ne bağlı Dalpek mezrası sakinleri imece usulüyle ücretsiz üstlendi. Bu anlamlı davranış ilçede takdirle karşılandı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde müftülük tarafından yaptırılan dört katlı yatılı Kur'an kursunun şap işçiliğini Petekkaya Mahallesine bağlı Dalpek mezrası sakinleri ücretsiz olarak üstlendi.

İlçe merkezi Tepe Mahallesinde yapılan Kur'an kursu kaba inşaatı tamamlandı. Kur'an kursunun ince işçiliği devam ediyor.

Hayırseverlerin destekleriyle yapılan Kur'an kursu inşaatına bir destekte Dalpek mezra sakinlerinden geldi. Geçimini şap işçiliğinden sağlayan mahalle sakinleri, kendi aralarında karar alarak imece usulüyle Kur'an kursunun şap işçiliği işini ücretsiz yapmaya karar verdi.

Dalpek mezrası sakinlerinin aldığı karar, ilçede takdirle karşılandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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