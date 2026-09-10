Haberler

Köyceğiz Müftülüğü’nden öğrencilere kırtasiye desteği

Köyceğiz Müftülüğü’nden öğrencilere kırtasiye desteği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla’nın Köyceğiz İlçe Müftülüğü ADRB Koordinatörlüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Köyceğiz Şubesi Kadın Kolları tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı yapıldı.

Muğla'nın Köyceğiz İlçe Müftülüğü ADRB Koordinatörlüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Köyceğiz Şubesi Kadın Kolları tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı yapıldı.

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin eğitim hayatlarına katkı sunmak amacıyla harekete geçen İlçe Müftülüğü-TDV Köyceğiz Şubesi, ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye hediye çekleri hediye etti. Köyceğiz İlçe Müftüsü-TDV Köyceğiz Şubesi Başkanı Hüseyin Sözen, öğrencilere yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Yeni eğitim-öğretim yılının öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Değerli öğrencilerimizin eğitim hayatlarında başarılı olmalarını, güzel hedefler belirleyerek bu hedeflere ulaşmalarını temenni ediyorum" dedi.

Öğrenciler ve aileleri, yapılan kırtasiye desteğinden dolayı İlçe Müftülüğü ve TDV Köyceğiz Şubesine teşekkür ettiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Adalet Bakanı Gürlek: Gülistan Doku'nun naaşı kimyasalla yok edilmiş olabilir

Bakan korkunç ihtimali açıkladı! Gülistan dosyasının seyri değişiyor
Bakan Şimşek'ten hayat pahalılığı mesajı: Cumhurbaşkanı Erdoğan bizi görevlendirdi, tavizsiz devam edeceğiz

Vatandaşa nefes aldıracak mesaj: Cumhurbaşkanı bizi görevlendirdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray Lizbon'da kaybetti, Trabzonspor çuvalla para kazandı

Galatasaray Lizbon'da kaybetti, Trabzonspor çuvalla para kazandı
Telefonları kapattılar! İki belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

İki belediye başkanı daha AK Parti rozeti takacak

Nereden nereye! Kaleyi bıraktı, tahta çıktı

Nereden nereye! Kaleyi bıraktı, tahta çıktı
Ahbap'ın satın alma müdürü her şeyi anlattı! İşte Haluk Levent'in kaçmayı düşündüğü ülke

Satın alma müdürü anlattı! İşte Haluk'un kaçmayı düşündüğü ülke
Dünya genelinde Ağustos 2026, kayıtlara geçen en sıcak ay oldu

Geçtiğimiz Ağustos ayı tarihe geçti
Yunanistan'dan Ankara'yı kızdıracak çıkış: Gerekirse müdahale ederiz

Türkiye'yi açık açık tehdit etti: Gerekirse müdahale ederiz
Camp Nou'yu su bastı

Görüntünün nerede çekildiğini duyanlar inanamıyor