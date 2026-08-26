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Köyceğiz'de 2026-2027 Eğitim Yılı Öncesi Okul Hazırlıkları Sürüyor

Köyceğiz'de 2026-2027 Eğitim Yılı Öncesi Okul Hazırlıkları Sürüyor
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesi okul hazırlık çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen, belirlenen okulları ziyaret ederek bakım, düzenleme ve yeni döneme hazırlık çalışmalarını inceledi. Öğrencilerin yeni eğitim yılına güvenli ve sağlıklı ortamlarda başlaması için titizlikle yürütülen çalışmalar, eğitim-öğretim yılının başlamasına kadar sürecek.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesi okullarda yürütülen hazırlık çalışmaları devam ediyor.

Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen, yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıkları kapsamında Atatürk Ortaokulu, Fehmi Başoğlu İlkokulu, İmam Hatip Ortaokulu, Yüksekkum Turizm MTAL ve Köyceğiz İlkokulu/ Ortaokulu'nu ziyaret etti. Okullarda gerçekleştirilen bakım, düzenleme ve yeni döneme hazırlık çalışmalarını yerinde inceleyen Şen, yürütülen çalışmalar hakkında okul müdürlerinden bilgi aldı. Öğrencilerin yeni eğitim-öğretim yılına güvenli, sağlıklı ve nitelikli eğitim ortamlarında başlamalarını sağlamak amacıyla ilçe genelindeki hazırlık çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğü belirtildi. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullardaki hazırlık çalışmalarının eğitim-öğretim yılının başlamasına kadar devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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