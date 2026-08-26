Köyceğiz'de 2026-2027 Eğitim Yılı Öncesi Okul Hazırlıkları Sürüyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesi okullarda yürütülen hazırlık çalışmaları devam ediyor.

Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen, yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıkları kapsamında Atatürk Ortaokulu, Fehmi Başoğlu İlkokulu, İmam Hatip Ortaokulu, Yüksekkum Turizm MTAL ve Köyceğiz İlkokulu/ Ortaokulu'nu ziyaret etti. Okullarda gerçekleştirilen bakım, düzenleme ve yeni döneme hazırlık çalışmalarını yerinde inceleyen Şen, yürütülen çalışmalar hakkında okul müdürlerinden bilgi aldı. Öğrencilerin yeni eğitim-öğretim yılına güvenli, sağlıklı ve nitelikli eğitim ortamlarında başlamalarını sağlamak amacıyla ilçe genelindeki hazırlık çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğü belirtildi. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullardaki hazırlık çalışmalarının eğitim-öğretim yılının başlamasına kadar devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı