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Köyceğiz'de Yüksekokul öğrencileri sahada uygulama yaptı

Köyceğiz'de Yüksekokul öğrencileri sahada uygulama yaptı
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Muğla Köyceğiz'de ormancılık bölümü öğrencileri, ağaçlandırma, fidanlık ve yangın ekolojisi dersleri kapsamında arazi çalışmaları yaparak teorik bilgilerini pratiğe döktü.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Yüksekokul Ormancılık Bölümü öğrencileri, Ormancılık Uygulamaları, Ağaçlandırma ve Fidanlık Tekniği ile Yangın Ekolojisi dersleri kapsamında gerçekleştirilen arazi çalışmalarıyla teorik bilgilerini sahada uygulama fırsatı buldu.

Yüksek Okul Müdürü Doç. Dr. Hatice Ulusoy koordinasyonunda, Köyceğiz Orman işletme Müdürlüğü Merkez Şefi Zekai Atakan Gülbüz tarafından, ağaçlandırma sahalarında arazi hazırlığı, fidan dikim teknikleri ve bakım çalışmaları hakkında uygulamalı eğitim öğrencilere aktarıldı. Fidanlık ziyaretlerinde ise tohum ekimi, fidan üretimi, sulama ve bakım süreçleri yerinde incelenerek üretim aşamaları hakkında detaylı bilgiler verildi.

Yangın Ekolojisi dersi kapsamında gerçekleştirilen saha çalışmalarında, orman yangınlarının ekosistem üzerindeki etkileri, yangın sonrası doğal gençleşme süreçleri ve yangına uyum sağlamış bitki türlerinin özellikleri ele alındı. Öğrenciler, yangından etkilenmiş alanlarda incelemelerde bulunarak ekolojik değişimleri gözlemleme ve değerlendirme imkanı elde etti. Uygulamalar sırasında sürdürülebilir ormancılık, biyolojik çeşitliliğin korunması, erozyonla mücadele ve iklim değişikliğine karşı ağaçlandırmanın önemi gibi konular da değerlendirildi. Öğrenciler, meslek yaşamlarında karşılaşabilecekleri uygulamaları yerinde görerek teorik bilgilerini pratik deneyimlerle pekiştirdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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