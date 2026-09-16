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Köyceğiz’de İlköğretim Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı

Köyceğiz’de İlköğretim Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı
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Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde İlköğretim Haftası kutlama programı çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde İlköğretim Haftası kutlama programı çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi.

2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla İlköğretim Haftası Kutlama Programı, çelenk sunma töreniyle başladı. Köyceğiz Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen tarafından Atatürk büstüne çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören tamamlandı. Çelenk sunma töreninin ardından Toparlar Ortaokulu'nda İlköğretim Haftası Kutlama Programı gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen yaptı. Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu da yaptığı konuşmada İlköğretim Haftasını kutladı. Yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olması dileğinde bulundu. Kutlama programı, öğrencilerin hazırladığı çeşitli etkinliklerle devam etti. Bayrak teslim töreni ile program sona erdi. Programa İlçe Kaymakamı Mert Kumcu, daire amirleri, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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