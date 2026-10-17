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Köyceğiz'de iki günlük Maarif Modeli semineri öğretmenlerin katılımıyla tamamlandı

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Köyceğiz'de iki günlük Maarif Modeli semineri öğretmenlerin katılımıyla tamamlandı
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Köyceğiz'de iki günlük Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı Semineri tamamlandı. Seminere Dalaman, Datça, Köyceğiz, Muğla Büyükşehir, Ortaca ve Ula'dan katılan öğretmenler ilgi gösterdi; eğitmen Figen Namalır memnuniyetini dile getirdi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde öğretmenlerin katıldığı eğitim semineri başarıyla tamamlandı.

Köyceğiz Fen Lisesi bünyesinde kurulan Yenilikçi Sınıf'ta, Dalaman, Datça, Köyceğiz, Muğla Büyükşehir, Ortaca ve Ula'dan katılan öğretmenlere yönelik iki günlük Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı Semineri düzenlendi. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Eğitmen Figen Namalır, seminere katılan öğretmenlerin ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek eğitim ortamının hazırlanmasına katkı sunan Köyceğiz Fen Lisesi ve Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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