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Köyceğiz'de "Her Çocuğa Bir Dilim Mutluluk" projesi hayata geçirildi

Köyceğiz'de 'Her Çocuğa Bir Dilim Mutluluk' projesi hayata geçirildi
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılında 'Her Çocuğa Bir Dilim Mutluluk' projesi kapsamında 13 okulda 530 öğrenci ve 70 öğretmene ulaşıldı. Proje, kırsal bölgelerdeki öğrencilerin sosyal, duygusal ve psikomotor gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyor.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılı içerisinde "Her Çocuğa Bir Dilim Mutluluk" projesi 13 farklı okul ve eğitim kurumunda uygulandı.

"Her Çocuğa Bir Dilim Mutluluk" projesi, gönüllülük esasına dayalı bir sosyal sorumluluk projesi olarak Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, kırsal bölgelerde öğrenim gören öğrenciler ile öze bireylerin yaparak yaşayarak öğrenme temelli sosyal, duygusal ve psikomotor gelişimlerini desteklemek amacıyla geliştirildi.

Etkinliklerde iş birliği, paylaşma, sorumluluk alma, problem çözme, el becerileri ve özgüven gibi yaşam becerilerinin gelişimine katkı sağlayan uygulamalı öğrenme ortamları oluşturulurken, 530 öğrenci ile 70 öğretmene doğrudan ulaşıldığı belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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