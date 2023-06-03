Köy enstitülü dedenin ODTÜ'lü torunu MIT'te doktora yapacak

KÖY enstitülerinin son mezunlarından emekli öğretmen Zeki Okuyucu'nun (76) Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) araştırma görevlisi torunu Can Okuyucu (26) dünyaca ünlü araştırma üniversitesi MIT'te (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) doktoraya kabul edildi. Can Okuyucu, doktoradan sonra Türkiye'ye döneceğini söyleyerek, "Bence gelip doğdunuz yeri, bu toprakları unutmadan başka insanların da bu imkanlara sahip olmasını sağlamaya çalışmalısınız" dedi.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinin Yiğitler köyünde 1946'da doğan Zeki Okuyucu, 1951'de köylülerin kendi çabalarıyla yaptığı okulda okuma yazma öğrendi. Köyün ilk okuma yazma öğrenen 4 kişisinden birisi olan Okuyucu, 1964 yılında Kayseri'deki Pazarören Köy Enstitüsü'nden mezun oldu. Okuyucu, önce kendi köyünde sonra Anadolu'nun farklı illerindeki köylerde öğretmenlik yaptı. 1985'te Milli Eğitim Bakanlığı'nın yurt dışı görevlendirme sınavını Türkiye 11'incisi olarak kazanan Okuyucu, Almanya'da 7 yıl Türk çocuklarına öğretmenlik yaptı ve 1995'te emekli oldu.

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'TORUNUMLA GURUR DUYUYORUM'

Dede Zeki Okuyucu da torunu ile gurur duyduğunu ifade ederek, "Her zaman kendisiyle, başarısıyla gurur duyduk. Amerika'da MIT'e doktorasını yapmaya gidecek. Diğer torunum da Can'ın kuzeni Elif Okuyucu da ODTÜ'de Kimya Mühendisliği okuyor. O da inşallah güzel bir okulda yurt dışı öğrenimine devam eder. Diğer torunlarım da lise 2'de ve gayretli bir şekilde öğrenimlerine devam ediyorlar" diye konuştu.